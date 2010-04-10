آمادگی دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجوی فوق لیسانس بدون پایان نامه

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی پذیرش دانشجوی آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد گفت: دانشگاه پیام نور درخواست جذب دانشجوی آموزش محور را به وزارت علوم ارائه داده اما هنوز مجوز آن را دریافت نکرده است.

وی با یادآور شدن این مطلب که در سال گذشته این مجوز به یکسری از دانشگاههای مادر ارائه شد، گفت: مجوز دانشگاه پیام نور در این خصوص در وزارت علوم در حال بررسی است و چنانچه وزارت علوم آن را صادر کند در دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد امسال پذیرش این دانشجویان در دانشگاه پیام نور درج خواهد شد.

به گزارش مهر، از سال گذشته در کنکور کارشناسی ارشد دو نوع شیوه پذیرش اعمال شد شیوه پذیرش آموزشی پژوهشی یکی از این روشها است که در آن دروس تئوری به همراه پایان نامه ارائه می شود وزارت علوم با سیاستی جدید در راستای افزایش ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی روش آموزش محور را نیز به روش پذیرش دانشجو در کنکور کارشناسی ارشد اضافه کرد که در این شیوه تمامی واحدها به صورت تئوری ارائه و دانشجو از گذراندن پایان نامه معاف می شود.