البرادعی شبکه ماهواره ای تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، انجمن ملی برای تغییر اعلام کرد که قصد دارد برای طرح آرای مخالفین دولت مصر یک شبکه ماهواره ای راه اندازی کند. بنا بر اعلام این انجمن، گروهی از روشنفکران و فرهنگیان طی نشستی با البرادعی اظهار داشتند که تاسیس این شبکه ماهواره ای تحولی بزرگ در تاریخ فعالیت های سیاسی و عربی به شمار خواهد رفت.

خاطرنشان می شود که البرادعی با شعار تغییر نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است و این چالشی بزرگ برای حسنی مبارک است.

البرادعی در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده است که به دنبال جمع آوری امضا برای اصلاح قانون اساسی مصر است چرا که حیات سیاسی مصر از سه دهه پیش تاکنون در رکود بسر می برد.