بعید می دانم تحریم روی ایران تاثیری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" دیروز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری ای.بی.سی گفت: هیچ تضمینی برای اینکه ثابت کند تحریم ها موجب تغییر رفتار هسته ای ایران می شوند وجود ندارد.

اما وی در ادامه گفت: اما با این وجود معتقدم که افزایش فشارهای بین المللی بر ایران در طی زمان می تواند بر این کشور تاثیر داشته باشد.

وی که در برنامه صبح بخیر آمریکا سخن می گفت در ادامه مدعی شد : تاریخ حکومت ایران نشان می دهد گاهی اوقات فشار می تواند موجب تغییر رفتار آنها می شود.

بر اساس این گزارش، اوباما در هفته گذشته استراتژی جدید هسته ای خود را که در بردارنده روحیات جنگ طلبانه این کشور بود ارائه کرد و امیدوار است تا با این استراتژی بتواند به اجماعی بین المللی در برابر ایران برسد.