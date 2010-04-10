مسئولان مجمع جزایر کومور خواستار توسعه مبادلات تجاری با قم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، «شیخ محمود عبدالله ابراهیم» صبح شنبه در دیدار با مدیران سازمان بازرگانی قم، استان قم را نه تنها به عنوان یک پایگاه تفکر دینی بلکه بعنوان یک پایگاه اقتصادی با پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه تجاری و اقتصادی توصیف کرد و اظهار داشت: امروز مسئولان سیاسی و اقتصادی مجمع جزایر کومور به دنبال افزایش سهم استان قم در مبادلات تجاری با کشور کومور هستند.



وی با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مجمع جزایر کومور و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور افزود: مجمع جزایر کومور پس از استقلال بخاطر قطع کمک فرانسویان از لحاظ اقتصادی دچار رکود شد و در حال حاضر بمنظور توسعه اقتصادی و آبادانی هرچه بیشتر بیش از گذشته به کمک‌های بین‌المللی کشورهای مسلمان از جمله ایران نیازمند است.



شیخ محمود عبدالله ابراهیم با بیان اینکه اقتصاد مجمع جزایر کومور به کشاورزی و پرورش گل و گیاه متکی است، افزود: برنج و سیب زمینی از محصولات مهم و غذای اصلی مردم این کشور است که با وجود شرایط اقلیمی مساعد برای کشاورزی به ویژه کشت گندم، متأسفانه در حال حاضر به یکی از مهمترین کشورهای واردکننده انواع مواد غذایی، محصولات پروتئینی و گندم تبدیل شده است.



به گفته نماینده تجاری کشور کومور، عربستان سعودی، هندوستان، پاکستان، چین، دبی و کشورهای آفریقایی، کشورهای صادرکننده انواع محصولات به این کشور می‌باشند.



عبدالله ابراهیم در ادامه، ساختمان‌سازی و گردشگری را یکی از مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مجمع جزایر کومور به ساخت و سازهای جدید در دو حوزه هتل سازی و آپارتمان سازی بیش از گذشته نیاز دارد و به همین دلیل انواع مصالح ساختمانی از قبیل سیمان، بتن، آهن، چوب، سنگ و سرامیک و شیشه از بازار فروش بسیار خوبی در این کشور برخوردار است.



وی لوازم برقی، انواع لوازم بهداشتی، صنایع بسته بندی و پلاستیک، منسوجات و به ویژه انواع مواد غذایی را از دیگر نیازهای اساسی بازار مصرف مجمع جزایر کومور عنوان کرد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: وانیل سازی، عطرسازی، زینت آلات از صنایع مهم تولیدی این کشور است که به کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکایی صادر می‌شود.



مجمع الجزایر قمر یا کومور با نام رسمی اتحاد قمر در جنوب شرقی آفریقا در آبهای اقیانوس هند و در شرق سواحل موزامبیک و شمال غربی ماداسکار قرار دارد. این کشور عضو اتحادیه عرب است و بصورت جمهوری فدرال اداره می‌شود.