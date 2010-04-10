معاینه فنی سالانه 182 هزار تن آلاینده هوا را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی مدیر عامل این ستاد با اشاره به شیوع بالای سرطان در ایران و کاهش سن ابتلا به این بیماری سخت و پر هزینه افزود: تردیدی نیست که در میان عوامل ایجاد سرطان، آلودگیهای زیست محیطی از جمله آلودگی هوا نقش به سزایی دارند بنابراین با توجه به اینکه امسال شعار روز جهانی بهداشت "شهرنشینی و سلامت " انتخاب شده، معاینه فنی با کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی یکی از عوامل مهم پیشگیری از بیماریهای مهلک و تامین کننده سلامت ساکنین شهرها محسوب می شود.

وی افزود: هر چند سال گذشته حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو معاینه فنی شدند که نسبت به ســال پیش از آن 4% رشد را نیز نشان می دهد با این وجود متاسفانه در این سال به دلایل مختلف حدود نیمی از خودروهای واجد شرایط به مراکز معاینه فنی مراجعه نکردند که امیدواریم در سال جاری با تشدید اعمال قانون از سوی پلیس محترم و توجه بیشتر شهروندان به مقوله سلامت و ایمنی، تمامی خودروهای مدل 87 و ماقبل آن که نیاز به معاینه فنی داشته و بالغ بر سه میلیون دستگاه می شوند با مراجعه به مراکز معاینه فنی و رفع عیوب خودروهای خود گامی بزرگ در جهت کاهش بیماریهای مهلک و افزایش سلامت شهروندان بردارند.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در این ارتباط اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار میلیون خودرو و دو میلیون موتورسیکلت در تهران درحال تردد هستند که طبق آمار منتشر شده ظرف چهار سال گذشته تعداد خودروها در این کلانشهر دو برابر شده است ضمن اینکه بررسیهای مطالعاتی و آماری نشانگر آن است که در صورت مراجعه تمامی خودرو های تاکسی – وانت و شخصی به مراکز مکانیزه معاینه فنی و شامل گردیدن گستره 40 درصدی آنان از خدمات تنظیم موتور ( ویژه خودرو های کاربراتوری) و کنترل سیستم پایش سوخت (ویژه خودرو های انژکتوری) که به سبب مردود شدن در آزمون سنجش آلاینده های مونوکسید کربن و هیدرو کربنهای نسوخته مجاب به انجام آن می باشـند سالانه شــاهد کاهش 151هزار تن گاز coو 31 هزار تن گاز هیـدرو کربن خام یعنی در مجموع 182 هزار تن آلاینده های ناشی از احتراق صرفا خودرو های شخصی سواری خواهیم بود.

نوروزی یکی از معایبی که با مراجعه به مراکز معاینه فنی به راحتی قابل تشـخیص بوده و هزینه زیادی در بر ندارد را خروج دود آبی رنـگ و سرطان زا از اگزوز خودروها دانست که ناشی از سوخت روغن در محفظه احتراق موتور بوده و عواملی نظیر پایان عمر کارکرد روغن، کیفیت نامرغوب و استاندارد نبودن آن از مهمترین دلایل این نقص محسوب می شوند که خوشبختانه در بیش از 70% موارد به راحتی و صرفا با تعویض روغن به طور کامل بر طرف می شود.

آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت که نشان می دهد 18 تا 22 درصد مردم در طول عمرشان مبتلا به سرطان خواهند شد به همین دلیل به دارندگان خودرو توصیه می شود هر چند مدت زمان اعتبار برگه معاینه فنی یکسال است ولی بهتر است در طول این یکسال نیز با تعویض به موقع فیلترها، شمع ها وهمچنین روغن اتومبیل بیش از پیش به سلامت خود ودیگران کمک کنند.

با توجه به در پیش بودن تابستان و آغاز نخستین موج از سفرهای برون شهری در سال جاری، پیش بینی می شود روزهای پایانی فصل بهار مراکز معاینه فنی مجدداَ شاهد مراجعه گسترده خودروها باشند بنا بر این به شهروندان توصیه می شود هم اکنون به مراکز مکانیزه معاینه فنی مراجعه و با صرف حداکثر 10 دقیقه وقت از عیوب خودروی خود مطلع و نسبت به رفع آن اقدام کنند و منتظر روزهای شلوغی منتهی به تابستان نشوند.

وحید نوروزی در خاتمه افزود: در هفته سلامت، مدیران و کارکنان این ستاد با 100 ساعت کار اضافه، ملاقات از کودکان سرطانی و هماهنگی برای بازدید گروههای مختلف اجتماعی اعم از دانش آموزان، شورایاران و سایر اقشار سعی در معطوف نمودن هرچه بیشتر افکار عمومی به اهداف معاینه فنی که همانا کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد می باشد خواهند کرد.