پتروشیمی جم رکورد تولید اتیلن در خاورمیانه را شکست

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، حسن بیگی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مجتمع جهت ثبت رکورد جهانی تولید اتیلن به میزان چهار هزار تن در روز نیز گام‌ های بلندی برداشته است.

وی اظهار داشت: مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 320 هزار تن اتیلن و 306 هزار تن پروپیلن را دارد .

مدیرعامل پتروشیمی جم ا اشاره به تولید دو میلیون و 10 هزار و 235 تن محوصل در این مجتمع، گفت: بیش از 90 درصد محصولات تولیدی این مجتمع از طریق بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پارس به خارج از کشور صادر و کمتر از 10 درصد از آن در بازارهای داخلی عرضه می‌ شود .

بیگی افزود: پتروشیمی جم برای انجام فرآیند تولید، روزانه پنج هزار تن خوراک شامل دو هزار و 300 تن اتان و دو هزار و 700 تن ترکیبات هیدروکربوری مورد نیاز خود را از مجتمع‌ های پتروشیمی آریاساسول، پارس و برزویه تامین می‌ کند .

وی بیان کرد: فاز دوم این مجتمع نیز با راه ‌اندازی و بهره ‌برداری از واحد بوتادین به ظرفیت تولید 85 هزار تن در سال، بهمن ماه سال گذشته در مدار تولید قرار گرفت .

مدیرعامل پتروشیمی جم اضافه کرد: این واحد بزرگ ترین واحد بوتادین در کشور است و تا 10 سال آینده نیز بزرگ ترین واحد تولید بوتادین در جهان کشور خواهد بود .