اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یک دوره مسابقات دوومیدانی انتخابی لیگ استان با شناخت افراد برتر در مشهد پایان یافت.

علی حریری مسئول برگزاری این رقابتها گفت: در این مسابقات 50 دونده از پایگاه های آموزش قهرمانی مشهد در دوره سنی نونهالان و نوجوانان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان تیم های پایگاه قهرمانی تختی و نواحی دو و شش مشهد عناوین برتر نه ماده این رقابتها را کسب کردند.

این رقابتها یک روزه و در پیست دو میدانی مجموعه تختی مشهد برگزار شد.

برگزاری یک دوره همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت در مشهد



علی جاودانی مسئول روابط عمومی هئیت دوچرخه سواری گفت: در این همایش که به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت و با شعار نشاط، ورزشی و سلامتی برگزارشد 150 دوچرخه سوار مسیر میدان شهید قوچانی تا مجموعه ورزشی مشهد رکاب زدند در پایان به افراد برتر جوایزی اهدا شد.



در پایان این رقابتهای یکروزه از افراد برتر تقدیر شد.



برگزاری همایش بزرگ کوهپیمایی در مشهد



همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت در مشهد برگزار شد.



حسین رشیدیان مسئول برگزاری این همایش گفت: این همایش به مناسبت هفته سلامت و با شعار شهر سالم، ورزش، نشاط و رفتارهای سالم با حضور بیش از دو هزار نفر از خانواده در کوه های آب و برق مشهد برگزار شد و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.