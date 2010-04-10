به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تصمیمات جدیدی در مورد نحوه عرضه سوخت در جایگاهها و توقف تولید و فروش خودروهای پر مصرف در سالجاری گرفته اند.

با تصمیم نهایی نمایندگان ویژه رئیس جمهور، وزارت صنایع و معادن موظف شده است برنامه منع تولید و فروش وانت بارهای با مصرف بیش از 10 لیتر در یکصد کیلومتر پیمایش با ظرفیت حمل بار را به خودروسازان در سالجاری ابلاغ کنند و تولید این دسته از خودروها در سالجاری جلوگیری به عمل آورند.

تجهیز کلیه جایگاههای سوخت به سامانه پرداخت الکترونیکی



به گزارش مهر، بر اساس تصمیمات جدید گرفته شده وزارت نفت موظف است جایگاههای عرضه CNG را به تجهیزات سامانه هوشمند مجهز کند و امکان عرضه این حامل انرژی از طریق کارت هوشمند سوخت تا پایان سالجاری فراهم شود.



همچنین وزارت نفت موظف شده است تا امکان پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با استفاده از کارت هوشمند سوخت را با اولویت پرداخت بهای عرضه گازوئیل به روش الکترونیکی فراهم کند.



بر این اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با مشارکت بانک ملت و حمایت بانک مرکزی باید امکان اجرای این طرحها را در کلیه جایگاههای سوخت کشور تا پایان شهریور ماه فراهم کند.



پیش از این نیز محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از اعمال تغییرات جدید در نحوه عرضه بنزین و گازوئیل در سال 1389 خبر داده و به خبرنگار مهر گفته بود: با دستور رئیس جمهور از ابتدای مهر ماه سالجاری کلیه جایگاههای عرضه سوخت به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند.



وی همچنین با اشاره به اینکه امسال به تدریج پرداخت بهای سوخت و یارانه ای که قرار است به رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر پرداخت شود از طریق سامانه الکترونیکی انجام می گیرد، اظهار کرده بود: تخصیص کارمزد جایگاه داران سوخت کشور نیز از طریق این سامانه و سیستم الکترونیکی انجام می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از نیمه دوم سالجاری عرضه کلیه حاملهای انرژی شامل بنزین، گازوئیل، LPG و CNG با کارت هوشمند سوخت انجام می گیرد، بیان کرده بود: امسال برای کلیه خودروهای LPG و CNG سوز کارت هوشمند سوخت صادر می شود.