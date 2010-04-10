اعطای تسهیلات به متقاضیان احداث کلینیکهای گیاهپزشکی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری صبح شنبه در نخستین جلسه هماهنگی شبکه های مراقبت و پیش آگاهی گیاهان زراعی و باغی بخش خصوصی در خصوص حمایت از متقاضیان ایجاد کلنیک های گیاهپزشکی در سطح استان، گفت: متقاضیان در صورت احراز صلاحیت و تکمیل پرونده تا سقف 500 میلیون ریال جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.

وی با اشاره به تاسیس کلنیکهای گیاهپزشکی در سطح استان، تصریح کرد: تا قبل از اجرای این طرح در استان تنها یک کلنیک گیاهپزشکی وجود داشت، در حالیکه هم اکنون به شش واحد افزایش یافته است.

زاری هدف از برگزاری این نشست آموزشی را آشنایی و آموزش مهندسان ناظر با عملیات اجرایی شبکه های مراقبت گیاهان زراعی، آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز منطقه و آموزش روشهای کنترل آنها با اولویت روشهای غیر شیمیایی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در راستای هدفمند کردن یارانه های سموم دفع آفات نباتی از سال 86 یارانه سموم کشاورزی حذف و این یارانه در جهت بهینه سازی مصرف سموم و گسترش فعالیتهای کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک اختصاص می یابد.

به گفته وی اعتبار تخصیص یافته از هدفمند کردن یارانه سموم برای خرید خدمت کارشناسی و فنی گیاهپزشکی از بخش خصوصی، خرید فرمون ها، جلب کننده ها، مواد و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی، خرید عوامل مفید در کنترل بیولوژیک آفات، اعطای تسهیلات جهت احداث کلنیکهای گیاهپزشکی، واحدهای تولید پرورش حشرات مفید و آزمایشگاه های گیاهپزشکی در سطح استان هزینه می شود.

وی ادامه داد: از محل اعتبار خرید خدمت کارشناسی و فنی گیاهپزشکی در سال گذشته تعداد 31 نفر ناظر گیاهپزشکی بکار گرفته شده اند که سهم بسزایی در آموزشهای کاربردی در اشتغالزایی فارغ التحصیلان این بخش داشته است.

زاری عنوان کرد: امروزه با توجه به نقش بسزای بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد درآمد و اشتغال مولد، پایداری اقتصادی و همچنین تامین امنیت غذایی کشور باید در توسعه و ارتقا این بخش و تولید محصولات با کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی گام بر داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی با راه اندازی شبکه های مراقبت و استقرار کارشناسان مجرب به ارائه دستاوردهای جدید دانش گیاهپزشکی و پیش آگاهی و گسترش روشهای مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیک با آفات و بیماری های می پردازد.