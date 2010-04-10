فروش سایت هدایت به شرکت تبلیغاتی چینی/ باید آمریکا را در جهان رسوا کرد

جهانگیر هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسدود شدن سایت صادق هدایت که چندی پیش از طرف دولت آمریکا صورت گرفت گفت: موسسه آمریکایی eNom در سال 2003 این سایت را به نام صادق هدایت ثبت کرد و از آن زمان تا ابتدای امسال به دامنه سایت ما سرویس می‌داد اما یکدفعه این خدمات را قطع و سایت را مسدود کرد.

مدیر سایت مذکور همچنین از فروش آن به یک شرکت تبلیغاتی چینی خبر داد و گفت: مسئولان موسسه آمریکایی eNom روز 18 فروردین امسال سایت او را به همین نام به یک شرکت تبلیغاتی مبتذل در شانگهای چین فروخته‌اند.

وی درباره واکنش به اقدام این موسسه آمریکایی گفت: بستن سایت هدایت زیاد مهم نیست بلکه فروختن آن به یک شرکت چینی درجه سه مهم است.

هدایت درباره پیگیری حقوقی این مسئله نیز تاکید کرد: چون این اتفاق در آمریکا افتاده است باید از طرف وکلا در آمریکا آن را پیگیری کرد اما همانطور که گفتم باید قبل از این کار، این موسسه و متعاقب آن دولت آمریکا را در جهان رسوا کرد زیرا این کار حمله به فرهنگ یک ملت است.