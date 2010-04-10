به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در دومین روز برگزاری همایش شاعران ایران و جهان یکشنبه 29 فروردین ماه میزبان 100 تن از شاعران خارجی و ایرانی همایش است.

پس از این مراسم شاعران حاضر در همایش به اصفهان عزیمت خواهند کرد تا در شب شعری که ساعت 20 در تالار فرشچیان این شهر برگزار می‌شود شرکت کنند.

همچنین شاعران و میهمانان همایش "شاعران ایران و جهان" روز دوشنبه 30 فروردین در سومین روز برگزاری این همایش با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی اداره کل استان اصفهان از این شهر بازید خواهند کرد.

گروه شاعران حاضر در همایش علاوه بر بازدید از اماکن دیدنی و تاریخی شهر اصفهان به شهر شیراز نیز سفر خواهند کرد و در مراسم شب شعری که در تالار حافظیه این شهر برگزار می‌شود حضور می‌یابند.

نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان برگزار می‌شود.



