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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

اندیشه‌های دکارت بررسی شدند

اندیشه‌های دکارت بررسی شدند

کتاب «شک می‌کنم پس هستم، بررسی اندیشه‌های رنه دکارت» اثر محمدابراهیم بخشنده توسط کانون اندیشه جوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در باب نقد آرا و نظریات رنه دکارت فیلسوف شهیر فرانسوی در پنج فصل با عناوین کلیات، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، خداشناسی و جهان‌شناسی به نگارش درآمده است، در فصل اول، زیست‌نامه و تأثیر و تأثر عصر دکارت بر وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

معرفت‌شناسی، انسان شناسی، خداشناسی و جهان‌شناسی عناوین چهار فصل بعدی هستند که با رجوع مستقیم به آثار دکارت و نیز لحاظ شرح و توضیح مفسرین، به تشریح دیدگاههای او در زمینه پرداخته شده و در پایان هر فصل با توجه به فلسفه اسلامی نقد و بررسی عقاید وی ارائه شده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم: « امروزه هرکسی در هرکجا از دنیا که زندگی کند، هم در خانه، هم در کوچه و بازار و هم در محل کار از دستاوردهای تمدن جدید غرب استفاده می‌کند. تمدنی که با رنسانس و پس از دوره تقریباً هزار ساله قرون وسطا آغاز شده و در عصر حاضر در سرتاسر جهان رسوخ و رخنه کرده است.
 
اگرچه پیدایش علم و فلسفه جدید که نتایج و عوارض فراوانی را به همراه داشته، مرهون تعالیم اندیشمندان بزرگی است که در صدر دوره جدید ایفای نقش نموده اند، اما بیشتر مورخین و صاحب نظران بر این اعتقادند که نقش دکارت مؤثرتر و برجسته تر از بقیه بوده است، زیرا دیگران حداکثر در مبانی و اصول گذشتگان تردید ایجاد کرده ولی نتوانسته اند مکتب و فلسفه جایگزینی ارائه نمایند، و لذا این دکارت بوده است که ضمن ایجاد تردید و ترک تقلید از گذشته، مکتبی عرضه نمود که مبانی و اصول آن در پیدایش دوره جدید غرب تأثیر فراوانی داشته است. از این روست که به حق از وی به عنوان مؤسس و معمار علم و فلسفه جدید سخن رفته است. »
 
کتاب « شک می کنم پس هستم، بررسی اندیشه های رنه دکارت» در 136 صفحه و با قیمت 1800 تومان به بازار کتاب ارائه شده است. 
کد مطلب 1060809

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