به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در باب نقد آرا و نظریات رنه دکارت فیلسوف شهیر فرانسوی در پنج فصل با عناوین کلیات، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، خداشناسی و جهان‌شناسی به نگارش درآمده است، در فصل اول، زیست‌نامه و تأثیر و تأثر عصر دکارت بر وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

معرفت‌شناسی، انسان شناسی، خداشناسی و جهان‌شناسی عناوین چهار فصل بعدی هستند که با رجوع مستقیم به آثار دکارت و نیز لحاظ شرح و توضیح مفسرین، به تشریح دیدگاههای او در زمینه پرداخته شده و در پایان هر فصل با توجه به فلسفه اسلامی نقد و بررسی عقاید وی ارائه شده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم: « امروزه هرکسی در هرکجا از دنیا که زندگی کند، هم در خانه، هم در کوچه و بازار و هم در محل کار از دستاوردهای تمدن جدید غرب استفاده می‌کند. تمدنی که با رنسانس و پس از دوره تقریباً هزار ساله قرون وسطا آغاز شده و در عصر حاضر در سرتاسر جهان رسوخ و رخنه کرده است.

اگرچه پیدایش علم و فلسفه جدید که نتایج و عوارض فراوانی را به همراه داشته، مرهون تعالیم اندیشمندان بزرگی است که در صدر دوره جدید ایفای نقش نموده اند، اما بیشتر مورخین و صاحب نظران بر این اعتقادند که نقش دکارت مؤثرتر و برجسته تر از بقیه بوده است، زیرا دیگران حداکثر در مبانی و اصول گذشتگان تردید ایجاد کرده ولی نتوانسته اند مکتب و فلسفه جایگزینی ارائه نمایند، و لذا این دکارت بوده است که ضمن ایجاد تردید و ترک تقلید از گذشته، مکتبی عرضه نمود که مبانی و اصول آن در پیدایش دوره جدید غرب تأثیر فراوانی داشته است. از این روست که به حق از وی به عنوان مؤسس و معمار علم و فلسفه جدید سخن رفته است. »

کتاب « شک می کنم پس هستم، بررسی اندیشه های رنه دکارت» در 136 صفحه و با قیمت 1800 تومان به بازار کتاب ارائه شده است.