تمام تلاشهای غرب علیه ایران تاکنون بی ثمر بوده است

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به روز ملی فناوری هسته ای افزود: غرب مایل به این نیست یک کشور انقلابی مثل جمهوری اسلامی به دانش هسته ای و صلح آمیز مجهز شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه تمامی فعالیتهای هسته ای کشورمان در چهارچوب آژانس هسته ای صورت می گیرد، گفت: به طوری که صلح آمیز بودن فعالیتهای ایران از سوی البرادعی اعلام شده است.

وی بیان کرد: غرب و بویژه آمریکا با فعالیتهای هسته ای کشورمان مخالف هستند حال آنکه این فعالیتها صلح آمیز باشد یا نباشد برای آنها فرقی نمی کند.

حجت الاسلام سبحانی نیا ضمن تبریک فرارسیدن سال روز دستیابی کشورمان به انرژی هسته ای افزود: کشورمان در این مسیر سال به سال یک گام به جلو حرکت می کند بنابراین گامهای بلندتر دیگر در این عرصه امری پذیرفته شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه آمریکا و غرب درگذشته تلاش کردند یک مانع پیش روی ایران ایجاد کنند افزود: به رغم تمام تلاش های غرب تاکنون تمام کارشکنی های غرب و آمریکا نقش بر آب شده است.

وی خاطر نشان کرد: دستیابی به دانش هسته ای امروز در عرصه های مختلف می تواند کشور را کمک کند بنابراین، این دستیابی در حوزه های مختلف می تواند تأثیرات مثبتی برای کشورمان داشته باشد.

