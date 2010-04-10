امسال 39 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح شنبه با اشاره به اینکه اشتغال یکی از دغدغه های مهم مردم آذربایجان غربی است، اظهار داشت: بر اساس سند توسعه اشتغال کشور آذربایجان غربی متعهد به ایجاد 39 هزار فرصت شغلی در سال جاری است که امیدواریم با برنامه ریزی و ایجاد بسترهای لازم برای رسیدن به این امر دلهای خانواده هایی که در انتظار ایجاد فرصت های شغلی هستند را شاد کنیم.

وی در ادامه با اشاره به حضور حماسی مردم استان در استقبال از هشتمین دور سفر استانی هیئت دولت به استان افزود: مردم آذربایجان غربی با حضور پرشور در استقبال از رئیس جمهور و میزبانی گرم و صمیمی از هیئت دولت حماسه ای ماندگار در تاریخ آذربایجان غربی خلق کردند.

جلال زاده ادامه داد: رئیس جمهور تاکید ویژه ای به توسعه استان و همراهی وزرا برای این امر دارد و در جلسات مختلف همت مضاعف برای توسعه استان را به مدیران گوشزد نموده است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آذربایجان غربی را به عنوان آینه تمام نمای جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی با چند کشور می داند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: با تاکید رئیس جمهور علاوه بر مصوبات هیئت دولت، وزرا و معاونین نیز می توانند اعتبارات ویژه ای را برای استان اختصاص دهند تا برای توسعه بیش از پیش استان هزینه شود.

جلال زاده افزود: از طرف رئیس جمهور، هیئت دولت و مدیریت استان از تک تک مردم آذربایجان غربی که استقبال گرم و پرشوری از رئیس جمهور داشتند تشکر می کنم.

وی مصوبات هیئت دولت در استان را یکی از درخشان ترین مصوبات دور سوم سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت عنوان کرد و گفت: بیش از 200 مصوبه برای توسعه بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و اشتغال و دستورات ویژه رئیس جمهور برای احیای دریاچه ارومیه تنها گوشه ای از برکات سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی است.