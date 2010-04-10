به گزارش خبرنگار مهر، حسین پرسان در جمع کارکنان صنعت نفت با اشاره به نامگذاری سال 1389 به عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در سالجاری برنامه پنجم توسعه و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اجرایی می شود که با درنظر گرفتن تکالیف دستگاههای اجرایی در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله باید شاهد تلاش مضاعف در بخشهای مختلف صنعت نفت باشیم.

این مقام مسئول همچنین درباره برپایی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بیان کرد: فعالیتهای مربوط به این نمایشگاه بر اساس برنامه پیش می رود و از تاریخ دوم تا ششم اردیبهشت سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت افزایش تعداد شرکتها، توسعه فضای نمایشگاه، اختصاص یک سالن رایگان برای حضور مبتکران، مخترعان و نوآوران و تشکیل دبیرخانه دائمی را از ویژگی های نمایشگاه پانزدهم برشمرد و تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه به تنهایی هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به برنامه های مشخص برای رشد و تعالی صنعت نفت کشور است.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی ایران و دومین نمایشگاه بزرگ نفت در جهان با هدف ایجاد تعامل بیشتر شرکت های پیمانکار و سازندگان داخلی و خارجی و با حضور شرکت‌های اصلی و فرعی صنعت نفت برپا می شود.