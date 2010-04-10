«آمریکاستیزی در جهان اسلام» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این کتاب نویسنده موضوع مسئله‌ساز آمریکاستیزی را بررسی کرده است. از فصل اول تا فصل دوازدهم نگرش ضد آمریکاگرایی و رواج تفکر آمریکاستیزی در مجموعه کشورهای لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، مصر، سودان، عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج، یمن عراق در دوران پیش از سقوط صدام، اردن، لبنان، سوریه، ایران، پاکستان، کشورهای جنوب صحرا و کشورهای جنوب شرق آسیا با تمرکز بر اندونزی و مالزی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. آخرین فصل این کتاب نیز به چشم‌اندازی از آمریکاستیزی: انتقاد از آمریکا و آمریکاگرایی می‌پردازد.

در مقدمه این کتاب می خوانیم: در سال 2001 پس از حادثه حمله به برج های بانک تجارت جهانی، بعضی از روشنفکران آمریکا در حکومت پذیرفتند که آمریکا در جهان منفور است؛ اما این نفرت را ناشی از سوء تفاهم و اشتباه دانستند! آنها به جای اینکه عذرخواهی کنند، طلبکار مردم جهان شدند و آنان را تلویحاً به ناسپاسی متهم کردند؛ گویی مردم ‍ژاپن، شیلی و ... باید از آمریکا سپاسگزار باشند.

به هر حال در کتاب آمریکاستیزی در جهان اسلام، نشان داده شده است که اکثر مسلمانان جهان و مردم کشورهای اسلامی از مداخله های آمریکا در کشورهای خود بیزارند و این بیزاری از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون مدام شدت پیدا کرده است. در واقع نوشتار حاضر حاصل نخستین بخش از برنامه Menarision 2010 می باشد که توسط این مؤسسه انتشار یافته است.

نویسندگان کتاب حاضر بر این باورند که تنها راه حل، تغییر در سیاست خارجی آمریکاست و مهم ترین مؤلفه آن دست کشیدن از حمایت اسرائیل است. با این حال به نظر می رسد ایالت متحده راه درازی در تغییر نگرش مردم منطقه در پیش دارد و حوادث اخیر در منطقه نشان می دهد که سیاستمداران آمریکایی به دنبال تغییر نگرش خود نیستند و شاید در نهایت این الزامات منطقه باشد که بر ایالات متحده تحمیل می‌شود.

کتاب « آمریکاستیزی در جهان اسلام» در 488 صفحه و با قیمت 6500 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به علاقمندان کتاب عرضه شده است.