  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

کشاورز به مهر خبر داد:

پایان بازنگری اولیه پزشکی عمومی/ اجرای برنامه بازنگری شده از سال 90

پایان بازنگری اولیه پزشکی عمومی/ اجرای برنامه بازنگری شده از سال 90

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به واگذاری اجرای بازنگری آموزش پزشکی عمومی از اجرای این بازنگری در مهرماه سال 90 خبر داد.

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت و شورای آموزش پزشکی عمومی، کار بازنگری اولیه رشته پزشکی عمومی را به پایان رسانده اند و اجرای آن را به دانشکده های پزشکی سراسر کشور واگذار کرده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمان بندی این بازنگری، هر دانشکده پزشکی با توجه به ماموریت خود موارد بازنگری را تهیه می کند که در دانشگاه علوم پزشکی تهران این برنامه تا پایان امسال نهایی می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: برنامه بازنگری شده رشته پزشکی عمومی از سال 90 اجرایی می شود و در مهرماه اعمال خواهد شد.

به گزارش مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت طی دو سال اخیر طرح بازنگری برنامه پزشکی عمومی را تدوین کرد و این رشته پس از سالها مورد بازنگری قرار گرفت در حال حاضر کلیات حداقل توانمندیهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی مورد تصویب قرار گرفته است.

کد مطلب 1060820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها