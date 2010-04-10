پایان بازنگری اولیه پزشکی عمومی/ اجرای برنامه بازنگری شده از سال 90

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت و شورای آموزش پزشکی عمومی، کار بازنگری اولیه رشته پزشکی عمومی را به پایان رسانده اند و اجرای آن را به دانشکده های پزشکی سراسر کشور واگذار کرده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمان بندی این بازنگری، هر دانشکده پزشکی با توجه به ماموریت خود موارد بازنگری را تهیه می کند که در دانشگاه علوم پزشکی تهران این برنامه تا پایان امسال نهایی می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: برنامه بازنگری شده رشته پزشکی عمومی از سال 90 اجرایی می شود و در مهرماه اعمال خواهد شد.

به گزارش مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت طی دو سال اخیر طرح بازنگری برنامه پزشکی عمومی را تدوین کرد و این رشته پس از سالها مورد بازنگری قرار گرفت در حال حاضر کلیات حداقل توانمندیهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی مورد تصویب قرار گرفته است.