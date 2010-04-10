  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

باعدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛

بهمنی: تورم در پایان شهریورماه به زیر 7 درصد می‌رسد

بهمنی: تورم در پایان شهریورماه به زیر 7 درصد می‌رسد

رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد در صورت عدم اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ تورم در پایان 6 ماه نخست امسال به کمتر از 7 درصد کاهش یابد.

محمود بهمنی در گفتگوی کوتاه با مهر گفت: پیش بینی می شود که نرخ تورم پایان 6 ماهه اول سالجاری بدون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به  کمتر از 7 درصد برسد.

بهمنی پیش از این پیش بینی کرده بود که تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی حداکثر 15 درصد خواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به 10.8 درصد کاهش یافته است.
 
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین سال 88 به 24.5 درصد، اردیبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تیرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهریورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد، در دی ماه 12.2 درصد و بهمن ماه 11.3 درصد بوده است.
 
 

 
کد مطلب 1060821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها