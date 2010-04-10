محمود بهمنی در گفتگوی کوتاه با مهر گفت: پیش بینی می شود که نرخ تورم پایان 6 ماهه اول سالجاری بدون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به کمتر از 7 درصد برسد.

بهمنی پیش از این پیش بینی کرده بود که تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی حداکثر 15 درصد خواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به 10.8 درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین سال 88 به 24.5 درصد، اردیبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تیرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهریورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد، در دی ماه 12.2 درصد و بهمن ماه 11.3 درصد بوده است.







