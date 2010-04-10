کتاب "دختری از جنس زمانه" ارزشهای فراموش شده را یادآوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سخاوت خیرخواه پیش از ظهر شنبه در جلسه نقد محتوایی این کتاب با بیان اینکه اکثر ارزش های اخلاقی در خانواده ها رو به فراموشی است، افزود: کتاب دختری از جنس زمانه در قالب داستان های واقعی از دختران فراری و آسیب های اجتماعی، این ارزشهای فراموش شده را به خانواده ها بازگو و برخی از منظر کریه انسانی را تصویرسازی می کند و مهندسین فکری جامعه را به حرکت در مسیر احیاء این ارزش ها فرا می خواند.

این روزنامه نگار و نویسنده با بیان اینکه اکثر کیس و موردهای مورد مطالعه کتاب دختری از جنس زمانه از استان آذربایجان شرقی است، گفت: طبق آمار رسمی مابین سال های 75 تا 76 استان آذربایجان شرقی در میان استانهای کشور رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است که با وجود مشکلات اجتماعی روزافزون این آمار سال به سال در حال افزایش است.

خیرخواه خاطرنشان کرد: در کتاب دختری از جنس زمانه سعی شده است با بیان نمونه هایی از انحرافات اجتماعی شایع در جامعه ایران، گوشه ای از علل و عوامل بروز اینگونه انحرافات تصویرسازی شود تا شاید چاره ای اتخاذ شود.

نویسنده کتاب دختری از جنس زمانه، فقر، تداخل سنت و مدرنیته، کم رنگ شدن ارزش های اجتماعی و عدم مهارت خانواد ها در برخورد با مشکلات نوین را از عوامل فرار دختران از خانه برشمرد و یادآور شد: در این کتاب همه این موارد به خوبی برای مخاطب تصویرسازی شده است.