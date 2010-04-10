به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در حاشیه گردهمایی سراسرس سالگرد حساب 100 امام(ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: درسال گذشته به منظور ساخت 200 هزار واحد مسکونی روستایی انعقاد قرارداد با بانک مسکن صورت گرفت و در حال حاضر برای ساخت 240 هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد شده است، ضمن اینکه بنا داریم در 6 ماهه سال 89 فنداسیون 200 هزار واحد مسکونی مورد تعهد را به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن روستایی در سالجاری از 5/7 میلیون تومان به 10میلیون تومان بیان کرد: این تسهیلات فقط از طریق بانک مسکن در سراسرکشور به متقاضیان پرداخت می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص ارایه تسهیلات به مسکن شهری اظهارداشت: تاکنون از یک میلیون نفر ثبت نام شده برای دریافت مسکن مهر بالغ بر 620 هزار انعقاد قرارداد صورت گرفته، به نحویکه زمین برای این تعداد مشخص شده و به صورت تعاونی، گروهی و یا از طریق انبوه سازان زمینها واگذارشده است و هم اکنون برای ساخت 520 هزارواحد پروانه اخذ شده و 325 هزار واحد نیزتا پایان سال گذشته مرحله فونداسیون را به اتمام رسانده اند.

اتمام فونداسیون 900 هزار واحد مسکونی مهر

وی اعلام کرد: امسال بنا داریم برای کلیه کسانی که مسکن مهر ثبت نام کرده اند تا 6 ماهه اول مرحله فونداسیون را به اتمام برسانیم که در این خصوص برای 900 هزار واحد مسکونی تا به امروز زمین مشخص شده است.

نیکزاد عنوان کرد: در سالجاری تسهیلات 25 میلیون تومانی صنعتی سازی و 20 میلیون تومانی غیرصنعتی سازی توسط بانک مسکن پرداخت می شود که بدین منظورازابتدای امسال دستورالعمل پرداخت آن به شعبات بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شده است.

نحوه تقسیط تسهیلات قرض الحسنه مسکن مهر

وی با اشاره به پرداخت قرض الحسنه تسهیلات مسکن مهر با کارمزد 4 درصد از ابتدای سالجاری، اظهارداشت: تسهیلات 20 میلیون تومانی سه تا 5 سال قسط خواهد داشت که قسط 5 سال اول بالغ بر 153 هزار و 500 تومان است، ضمن اینکه تسهیلات 25 میلیون تومانی نیز سه تا 5 سال قسط بندی می شود، به نحوی که قسط 5 سال اول معادل 192هزارتومان خواهد بود، همچنین اقساط 10 میلیون تومان مسکن روستایی بالغ بر 76 هزار و 700 تومان است.

تامین اعتبار مسکن مهر در سال 89

وزیرمسکن و شهرسازی با اعلام اینکه در واگذاری و پرداخت تسهیلات مسکن مهر مشکلی نداریم، خاطرنشان کرد: برای این منظورخط اعتباری ازطریق بانک مرکزی اختصاص یافته که از طریق بانک مسکن پرداخت می شود، همچنین در سال گذشته 3 هزار و 500 میلیارد تومان در نظرگرفته شد که بالغ بر 2 هزار و 850 میلیارد تومان این رقم پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه کلیه اقدامات مسکن مهر در شهر و روستا با بخش خصوصی است، افزود: در 6 ماهه دوم سال گذشته برای ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی درشهرها و شهرهای جدید با انبوه سازان به صورت مترمربع مقطوع عقد قرارداد شده است، ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی پشتیبانی لازم برای تامین تاسیسات رو بنایی و زیربنایی همچنین پرداخت تسهیلات و ارایه تخفیف از شوراهای شهرها و شهرداران را به انجام می رساند.

توافق با خارجی ها برای ساخت مسکن مهر

نیکزاد عنوان کرد: توافقات برای ساخت مسکن مهر به صورت صنعتی با دو شرکت کره جنوبی و ایتالیا صورت گرفته و هم اکنون در شهرجدید پرند در حال انجام است، ضمن اینکه با دو شرکت بزرگ ترکیه ای و چینی توافق شده است که مسکن به صورت انبوه و صنعتی بسازند اما مترمربع نباید از متر مربع سازندگان داخلی بیشتر باشد.

مردم را سریعتر صاحب خانه می کینیم

وی اعلام کرد: در حال حاضردروضعیت رکود مسکن نیستیم، بلکه دروضعیت تثبیت قیمت زمین و مسکن هستیم و روزبه روز باید کاهش قیمت داشته باشیم و سیاست دولت خارج کردن کالایی به نام مسکن از کالایی تجاری سرمایه ای به سمت کالایی مصرفی است.

وزیرمسکن و شهرسازی گفت: با ارایه تسهیلات، زمین رایگان، پشتیبانی جهت تاسیسات زیربنایی نظیر آب، برق، گازو انشعاب فاضلاب همچنین ساخت فضاهای ممکن برای زندگی شهری شامل مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه و مسجد و نیزبا پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد ثبات قیمت زمین، مردم را سریعترصاحب خانه کنیم.

ارایه تسهیلات به خدمات مسکن مهر

وی با اشاره به افتتاح 50 هزارواحد مسکونی مهردر سال گذشته، افزود: طبق برآورد وزیرنیرو برای کل مسکن مهر برای دوسال باید 1200 میلیارد تومان اختصاص یابد که به دستوررئیس جمهور400 میلیارد تومان دربودجه تامین و دراختیار وزارت نیروقرار گرفت و 400 میلیارد تومان نیزاز منابع داخلی وزارت نیرو باید تامین شود و 400 میلیارد تومان دیگرتوسط استانداران تامین می شود.

برداشتهای متفاوت از رکود در بازارمسکن

وی با بیان اینکه برداشتها از رکود در بخش مسکن متفاوت است، افزود: در9 ماهه سال گذشته در صدور پروانه ها 17 درصد رشد داشته ایم و اگر بتوانیم مسکن مهردر شهر و روستا را به طور کامل عملیاتی کنیم و در حجم بالا فونداسیونها را بریزینم همچنین تسهیلات را پرداخت نماییم ، می توان اذعان داشت که بخش ساختمان و مسکن همچنین بخشهای غیرصنعتی به طورغیرمستقیم با مسکن فعال می شوند و در نهایت از ثبات قیمت و کاهش قیمت در زمین و مسکن برخوردار می شویم.