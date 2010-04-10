اولین ریل باس ساخت شرکت ایرکو ابهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین وزیر راه و ترابری از پروژه تقاطع غیر همسطح نوری و راه ارتباطی ابهر به آزادراه زنجان - قزوین بازدید به عمل آورد.

بازدید از محور ابهر - قیدار و محور قیدار - سلطانیه و کلنگ زنی و چهار خطه کردن محور زنجان - بیجار و ارتقاء محور زنجان - دندی و همچنین بازدید از محور تهم - کورزق از برنامه های سفر یک روزه بهبهانی از پروژه های بخش راه استان زنجان بود.

وزیر راه ترابری در بازدید خود از پروژه های بخش راه استان زنجان با ابراز امیدواری از اینکه اعتبارات بخش راه استان در بودجه سال آینده ارتقاء یابد گفت: بخش راه کشور نیازمند تخصیص اعتبارات زیادی است که امیدواریم این روند با همت و همکاری نمایندگان مجلس ارتقاء یابد.

حمید بهبهانی با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر محورهای مواصلاتی چندین استان کشور از اهمیت ویژه ای در بخش راه برخوردار است، افزود: باید بخش راه استان زنجان توسعه یابد.

وی با ابراز تاسف از به طول انجامیدن روند احداث محور تهم - کورزق به مدت 17 سال ادامه داد: با همه تلاش ها و کارهای صورت گرفته طی دولتهای گذشته متاسفانه این محور هنوز به بهره برداری نرسیده و نباید مدت زمان به طور می کشید و در یک مدت زمان کوتاه به بهره برداری کامل می رسید.