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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

18 هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی فعال است

18 هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی فعال است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: حدود 18 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که از این تعداد بیش از 15 هزار واحد دارای پروانه کسب رسمی است.

نادر میرشکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه واحدهای صنفی در طرحهای تشدید بازرسی مورد بازرسی قرار می ‌گیرند، افزود: کمتر واحدی از نظارت و بازرسی به دور می ‌ماند.                                        

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان در بخش نظارت و بازرسی حدود 200 نفر از سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی فعال هستند و در سال جاری نیز نظارت بر بخش خرده فروشی به مجامع امور صنفی واگذار می‌ شود.
 
رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در زمینه اختلاف در سود کالاها گفت: سود مجاز حاصل از فروش هر کالا متفاوت است و از سه درصد در عمده فروشی تا 30 یا 35 درصد برای اقلام فاسد شدنی مثل میوه و تره‌ بار متغیر است.
 
میرشکار با بیان اینکه اعمال درصد سود در کالاهای خرد و ریز سقف دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه صدور فاکتور الزامی نیست اما در صورت درخواست مشتری، فروشنده حتما باید برای این کار اقدام کند و برای خریدهای بزرگ و کلی، صدور فاکتور ضرورت دارد و در صورت مطالبه مشتری باید فاکتور صادر شود.
 
وی یادآور شد: مشتری می ‌تواند فاکتور خرید از فروشنده بخواهد تا سود را محاسبه و قیمت اصلی را دریافت کند و معمولا افرادی که قصد سوء استفاده یا تخلف دارند از ارائه فاکتور خودداری می ‌کنند در حالیکه این کار حق مشتری است و حتما باید مطالبه شود.
 
وی به برنامه ‌های اصلی سازمان بازرگانی در بحث نظارت‌ها به کنترل نصب برچسب قیمت یا اتیکت روی کالا اشاره کرد و بیان داشت: این موارد باید در معرض دید مشتری باشد تا مشتری با مقایسه نمونه‌ های مشابه، قادر به تشخیص قیمت اصلی جنس در برابر کیفیت آن باشد.
 
وی ادامه داد: کنترل کیفیت و تشخیص برای ما مشکل و وظیفه دستگاه‌های تخصصی دیگر مانند استاندارد و بهداشت است که با آزمودن و استفاده از امکانات آزمایشگاهی، کیفیت را کنترل کنند و نیروهای بازرگانی نیز فاکتورهای خرید و سود قانونی فروش را بررسی می‌ کنند تا به تخلف یا رعایت نکردن سود قانونی پی ببرند و در صورت وجود مغایرت، پرونده تشکیل می‌ شود و مردم هم در صورت مشاهده تخلف به سازمان اطلاع می ‌دهند.
 
رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: در فروشگاه‌های زنجیره ‌ای قیمت خرید و سود به خوبی کنترل می ‌شود و در آینده هم استفاده از دستگاه‌های فروش الکترونیکی و ترازوی دیجیتال الزامی می ‌شود.
کد مطلب 1060837

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