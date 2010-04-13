سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی گفت: ‌قانون قبلی اخذ جریمه‌های رانندگی به سال 1350 باز می‌گردد و این قوانین از 38 سال پیش تغییر نکرده است در حالی که تصویب قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگی می تواند بازدارندگی لازم را در جلوگیری از وقوع تخلفات رانندگی داشته باشد.

رئیس پلیس راه کشور گفت: در قانون جدید اخذ جرائم رانندگی اختیارات قانونی خاصی به پلیس داده می شود تا به وسیله آن پلیس شرایط مثبتی برای پیشگیری از جرم و تخلفات رانندگی در جامعه ایجاد کند.

وی افزود: اگر در 10 سال گذشته جریمه ای معادل 20 هزار تومان برای جلوگیری از تخلفات رانندگی بازدارنده بود اکنون این مبلغ برای بیشتر رانندگان بازدارنده نیست.



بیگی تصریح کرد: مبلغ 20 هزار تومان برای بسیاری از افراد مبلغی بسیار ناچیز است بر همین اساس باید در کنار جریمه های ریالی محدودیتهای اجتماعی برای این رانندگان متخلف در نظر گرفته شود.

وی گفت: باید تخلفات رانندگی در سوابق افراد ثبت شود تا در صورت نیاز شخص به بهره مندی از برخی امتیازات این موضوع نیز همانند سایر جرائم در محروم شدن از این امتیازها تاثیرگذار باشد.

رئیس پلیس راه کشور افزود: باید رانندگان حادثه ساز را با اعمال محدودیتهای اجتماعی از ارتکاب تخلف باز داشت.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا لایحه جدید اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی را تصویب کنند تا آثار وضعی مثبت آن برای همگان مشخص شود.

لایحه جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال 84 از سوی پلیس راهور مطرح و تقدیم مجلس شده است.



همکاری مردم با پلیس تصادفات را 80 درصد کاهش می دهد

سردار بیگی گفت: در سال گذشته 300 هزار نفر بر اثر وقوع تصادفات حادثه ساز در کشور کشته و مجروح شدند که این امر نتیجه تخلف تنها 10 درصد از رانندگان است اما در صورت همکاری مردم با پلیس میزان تصادفات در سال جاری 80 درصد کاهش می یابد.

رئیس پلیس راه کشور تصریح کرد: در ایام نوروز حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن 10 درصد کاهش داشت اما این رقم هم برای پلیس قابل قبول نیست.