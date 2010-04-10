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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

درپی سقوط دولت قرقیزستان؛

آمریکا پروازها به پایگاه ماناس را لغو کرد

آمریکا پروازها به پایگاه ماناس را لغو کرد

در پی سقوط دولت قرقیزستان و حضور مردم این کشور در مقابل پایگاه ماناس، آمریکا پرواز هواپیماهای خود به این پایگاه را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس 24، این خبر در حالی منتشر می شود که خبرهایی درباره اقدام آمریکا برای یافتن پایگاهی به جای ماناس برای حمایت از جنگ افغانستان مخابره شده است.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه هفته گذشته معترضین به دولت قرقیزستان پس از آنکه توانستند برخی از ساختمان های دولتی را به تصرف خود درآورند به سمت پایگاه نظامیان آمریکایی در کشورشان ( ماناس ) که در خارج از بیشکک قرار دارد حرکت کردند.

آمریکا از پایگاه ماناس برای پیشتیبانی از نیروهای ائتلاف حاضر در افغانستان استفاده می کند.

کد مطلب 1060842

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