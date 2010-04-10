اجرا هزار مراسم در 27 گلزار شهدا خراسان رضوی در سال گذشته

معصومه خدیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر 63 حسینیه شاهد در سطح استان فعال است که مراسم‌هایی از قبیل بزرگداشت اعیاد مذهبی و کلاس‌های آموزشی و یادواره‌های شهدا در آن برگزار می‌شود‌.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: سال گذشته در 27 مرکز و گلزار این استان بیش از هزار مراسم و نمایشگاه اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان در سطح استان 420 مراسم شامل یادواره‌های ارتحال امام راحل(ره)‌، شهید مطهری، شهدای دولت، هفت تیر، شهیدان چمران، هاشمی‌نژاد، روحانی، مراسم رسم پروانه‌ها، شهدای انقلاب، راهپیمایی منتظران مهدی(عج)، یادواره‌های شهدای معلم و دانش‌آموز و پایگاه بسیج و شاهد سال گذشته با مشارکت سایر دستگاه‌ها برگزار کرده است.



وی اظهار داشت: برگزاری بیش از 200 مراسم ملی و بیش از 25 مراسم عطرافشانی هفته دفاع مقدس، دهه فجر و پدران آسمانی از دیگر برنامه‌های معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بوده است.

خدیوی از در دست داشتن چاپ و نشر 35 عنوان کتاب از سوی اداره انتشارات و اطلاع‌رسانی این معاونت سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: تولید سه نرم‌افزار چندرسانه‌ای از ابتدای سال و شش نرم‌افزار چند رسانه‌ای دیگر در دست تولید دارد.