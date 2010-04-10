جشنواره ملی شتر در شاهرود برگزار می شود

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این جشنواره از 23 و 24 فروردین ماه با حضور مقامات کشوری، محققان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی اصلاح نژاد شتر 15 استان کشور در این شهرستان برگزار می شود.
به گفته وی، بررسی و تبیین دستاوردهای جدید تحقیقاتی در خصوص انجماد و نگهداری اسپرم، روش انتقال جنین ، تلقیح مصنوعی و باروری شترهای ماده و انتخاب لوک برتر و اروانه برتر (شتر ماده) از اهداف این جشنواره است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود یاد آور شد: همزمان با برپایی این جشنواره از تورهای گردشگری دعوت به عمل آمده تا در مراسم آیینی ساربانان و ترانه های ساربانی و برنامه های شتر سواری و شتر دوانی که با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طرود برگزار خواهد شد شرکت کنند.
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