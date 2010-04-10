جشنواره ملی شتر در شاهرود برگزار می شود

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این جشنواره از 23 و 24 فروردین ماه با حضور مقامات کشوری، محققان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی اصلاح نژاد شتر 15 استان کشور در این شهرستان برگزار می شود .

به گفته وی، بررسی و تبیین دستاوردهای جدید تحقیقاتی در خصوص انجماد و نگهداری اسپرم، روش انتقال جنین ، تلقیح مصنوعی و باروری شترهای ماده و انتخاب لوک برتر و اروانه برتر (شتر ماده) از اهداف این جشنواره است.