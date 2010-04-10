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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

جشنواره ملی شتر در شاهرود برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: جشنواره ملی شتر در مرکز تحقیق و اصلاح نژاد شتر شرق کشور برگزار می شود.

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این جشنواره از 23 و 24 فروردین ماه  با حضور مقامات کشوری، محققان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی اصلاح نژاد شتر 15 استان کشور در این شهرستان برگزار می شود.

به گفته وی، بررسی و تبیین دستاوردهای جدید تحقیقاتی در خصوص انجماد و نگهداری اسپرم، روش انتقال جنین ، تلقیح مصنوعی و باروری شترهای ماده و انتخاب لوک برتر و اروانه برتر (شتر ماده) از اهداف این جشنواره است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود یاد آور شد: همزمان با برپایی این جشنواره از تورهای گردشگری دعوت به عمل آمده تا در مراسم آیینی ساربانان و ترانه های ساربانی و برنامه های شتر سواری و شتر دوانی که با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طرود برگزار خواهد شد شرکت کنند.

کد مطلب 1060846

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