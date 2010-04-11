دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کتاب "در باب روشنفکری دینی و اخلاق" مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات من است که در سه چهار سال اخیر در حوزه روشنفکری دینی و اخلاق به نحو عمومی چاپ شده‌اند. مقالات و مصاحبه‌هایی که در روزنامه‌ها و نشریات متعددبه چاپ رسیده، گردهم آمدند و کار بازبینی و ویراستاری شد و من هم مقدمه‌ای بر آن نوشتم. این کتاب تحت عنوان ذکر شده ظرف سه هفته آینده از سوی انتشارات صراط روانه بازار می‌شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: علاوه بر این، کتاب دیگری تحت عنوان" زبان و تفسیر جهان" زیر چاپ دارم که توسط نشر نی ظرف دوماه آینده منتشر می‌شود.

این محقق و پژوهشگر اظهار داشت: این کتاب مجموعه مقالات من در حوزه فلسفه ویتگنشتاین است. این کتاب شامل مقالات من در یکسال و نیم اخیر در حوزه ویتگنشتاین پژوهی است که 9 عنوان دارد. 7 مقاله تخصصی در این کتاب هستند که عموماً مقالات علمی و پژوهشی هستند ؛ یک مصاحبه با کتاب ماه فلسفه درباره فلسفه ویتگنشتاین است. یک یادداشت هم در این کتاب است که پس از بازگشت از اطریش نوشتم و ناظر به شرح کنفرانس سالیانه ویتگنشتاین بود. این 9 جستار تحت عنوان " زبان و تفسیر جهان " گرد آمدند.

این نویسنده و مترجم خاطر نشان کرد: کتاب سومی که در دست دارم شرح و ترجمه "تراکتاتوس " ویتگنشتاین است . ترجمه من سومین ترجمه از کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین است که بعد از ترجمه دکتر ادیب سلطانی و دکتر عبادیان روانه بازار می شود. دوست عزیزم آقای مالک حسینی هم بیشتر متن را با متن آلمانی آن تطبیق دادند. شرح هم شاید اولین شرحی باشد که در زبان فارسی در این باب نوشته شده است. الان مشغول بازبینی و ویرایش نهایی این اثر هستم . به‌زودی آن را به انتشارات هرمس تحویل خواهم داد. این اثر در واقع طرح پژوهش من در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است که توسط انتشارات هرمس در پاییز امسال به چاپ خواهد رسید.