سالانه 160 کیلومتر راه آهن در کشور ساخته می شود

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در جریان دور سوم سفر استانی هئیت دولت به آذربایجان غربی افزود: در برنامه پنجم توسعه این مقدار سالانه به هزار تا هزار و 200 کیلومتر خواهد رسید و تا پایان برنامه همه مراکز استانها به وسیله خطوط راه آهن به همدیگر متصل خواهد شد.

وی در ادامه همچنین از احداث دو هزار و 700 کیلومتر راه آهن در مناطق مختلف کشور خبرداد و بیان داشت: هم اکنون طرح های ساخت راه آهن هم اکنون بین 10 تا 30 درصد پیشرفت دارند.

بهبهانی با اعلام اینکه کل راه آهن کشور در حال حاضر 9 هزار کیلومتر است افزود: طبق برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور این میزان باید تا پایان سال 1404 به 25 هزار کیلومتر برسد.

وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه برای احداث هر کیلومتر راه آهن 30 میلیارد ریال هزینه می شود، خاطرنشان کرد: برای گسترش خطوط راه آهن علاوه بر اعتبارات دولتی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم استفاده خواهد شد.

اظهارات وزیر در حالی صورت می گیرد طرح راه آهن ارومیه - مراغه با گذشت بیش از 17 سال با کندی در حال احداث است.