وزیران کشور و خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس می روند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا که از شورای نگهبان برگشت داده شده است و همچنین بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند را در دستورکار جلسه روز یکشنبه 22 اردیبهشت دارد.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از چگونگی عضویت و میزان حضور و سهم تاثیر جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی با توجه به منافع ملی نیز در دستور کار جلسه روز یکشنبه قرار دارد.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد، سئوال حسن کامران نمیانده اصفهان، سئوال عبدالجبار کرمی نماینده سنندج، دو سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، سئوال جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه، سه سئوال مجید نصیر پور نماینده سراب، سئوال امین شعبانی نماینده سنندج، سئوال یونس اسدی نماینده مشکین شهر، دو سئوال محمد حسین نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، سئوال فخرالدین حیدری نماینده سقز وبانه، سئوال سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد، سئوال مشترک مجید نصیر پور، علی مطهری و مسعود پزشکیان نمایندگان سراب، شبستر و تبریز و سئوال قدرت الله علیخانی نماینده قزوین در جلسه کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز در همین روز پاسخگوی سئوال علی اکبر اولیاء نماینده یزد و صدوق، سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان ، سئوال مجید نصیر پورنماینده سراب، دو سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، خواهد بود.

حضور اتباع خارجه در استان سیستان و بلوچستان با حضور مسئولان مربوطه نیز روز سه شنبه در کارگروه امینت ملی کمیسیون و سیاست خارجی مجلس بررسی خواهد شد.