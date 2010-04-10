11 هزار سمنانی به کربلای جنوب اعزام شدند

سرهنگ حسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این تعداد در قالب 50 کاروان از نیمه اسفندماه تا پایان برنامه اعزام راهیان نور وارد سرزمین نور شده اند .

به گفته وی، این افراد شامل چهار هزار نفر دانشجو، دو هزار نفر دانش آموز و پنج هزار نفر از اقشار مختلف مردمی بودند که به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه اعضای راهیان نور با استفاده از 320 دستگاه اتوبوس به جنوب کشور اعزام شدند، گفت: 60 نفر از خادمین شهدا متشکل از طلاب، دانشجویان و خواهران و برادران بسیجی به صورت داوطلبانه به مدت یک ماه کارهای خدمات رسانی، پذیرایی، فرهنگی و طبخ غذای زائران را بر عهده داشتند.