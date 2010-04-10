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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

دعوت به همکاری معاونت سینمایی از سینماگران معترض مصری به اسرائیل

پس از اعتراض دو سینماگر مصری به حضور فیلمی از رژیم اشغالگر قدس و کناره گیری این دو از هیئت داوری جشنواره فیلمهای فرانسوی قاهره، معاونت امور سینمایی از آنان جهت داوری جشنواره های مختلف سینمایی کشور دعوت به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراض دو سینماگر مصری به حضور فیلمی از رژیم اشغالگر قدس و کناره گیری این دو از هیأت داوری جشنواره فیلمهای فرانسوی قاهره، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری ضمن تجلیل از این اقدام انسانی از آنان جهت داوری جشنواره های مختلف سینمایی کشور دعوت به عمل خواهد آورد.

این دعوت به دلیل اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی از سوی کاملا ابوذکری کارگردان و آسر یاسین بازیگر سینمای مصر و استعفای این دو از هیأت داوران جشنواره فیلمهای فرانسوی در قاهره انجام می‌گیرد. حضور این دو سینماگر مصری در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران قطعی شده است.

کد مطلب 1060855

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