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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

کلینیک غربالگری و پیشگیری از دیابت در شیراز افتتاح شد

کلینیک غربالگری و پیشگیری از دیابت در شیراز افتتاح شد

شیراز - خبرگزاری مهر: کلینیک غربالگری و پیشگیری از دیابت در شیراز و با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر شنبه در جریان مراسم افتتاحیه این کلینیک گفت: طی سه ماهه اول سال جاری چهار کلینیک غربالری و پیشگیری از دیابت در شیراز افتتاح می شود و تا پایان سال نیز هشت مرکز دیگر نیز کار خود را آغاز می کند.

محسن مقدمی افزود: در شهر شیراز چهار مرکز توسط دولت و هشت مرکز نیز با حمایت بخش خصوص برپا می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به پیامدهای ناشی از دیابت در جامعه بیان کرد: امروز در سطح کلانشهرها شاهد افزایش عمل های قلب هستیم که بخشی از این موارد مربوط به مشکل دیابت است.

کد مطلب 1060857

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