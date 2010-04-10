کلینیک غربالگری و پیشگیری از دیابت در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر شنبه در جریان مراسم افتتاحیه این کلینیک گفت: طی سه ماهه اول سال جاری چهار کلینیک غربالری و پیشگیری از دیابت در شیراز افتتاح می شود و تا پایان سال نیز هشت مرکز دیگر نیز کار خود را آغاز می کند.

محسن مقدمی افزود: در شهر شیراز چهار مرکز توسط دولت و هشت مرکز نیز با حمایت بخش خصوص برپا می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به پیامدهای ناشی از دیابت در جامعه بیان کرد: امروز در سطح کلانشهرها شاهد افزایش عمل های قلب هستیم که بخشی از این موارد مربوط به مشکل دیابت است.