مهلت ارسال آثار به جشنواره شهرآیین تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی تماس‌های مکرر شهروندان و درخواست مبنی بر تمدید مهلت ارسال فیلم های یک دقیقه ای شهری به این جشنواره و با توجه به همزمان شدن تحویل آثار با تعطیلات نوروزی و مشکلاتی که در استفاده از اینترنت وجود داشت، برگزار کنندگان این جشنواره مهلت ارسال آثار را تا 9 اردیبهشت تمدید نمودند تا شهروندان بتوانند در این فرصت فیلم های خود را به وب گاه این جشنواره به آدرس www.shahrayin.ir ارسال نمایند.

شهرآئین جشنواره ای در مقیاس ملی است که هر شهروند ایرانی در هر شهر ایران می تواند در آن شرکت کند تا هرآنچه را از شهر خود می خواهد در قالب محورهای پیشنهادی و در 1دقیقه به تصویر درآورد.

این جشنواره به همت موسسه پژوهشهای فرهنگی و همکاری معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در سه ساحت شهر، شهروندی و مدیریت شهری ودر چهار محور شهر و فرد-شهر و جامعه، شهر و طبیعت، شهر و معنویت و ... از 1 تا 7 خرداد ماه 89 برگزار می شود.

همچنین شهروندان می توانند فیلم بگیرند ، فیلم خود را در جشنواره شرکت دهند و هم می توانند به فیلم های ارسال شده رای دهند و بهترین ها را انتخاب کنند.

