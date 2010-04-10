روبنده در بلژیک ممنوع ‌شد/ زندانی شدن زنان برقع پوش ایتالیا تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ای کی آی، فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای فرانس24 گفت: زندانی کردن زنان به خاطر پوشیدن برقع در اماکن عمومی غیرقابل قبول است.

فراتینی گفت: اظهار داشت که این نوع پوشش اهانتی به مسئله تساوی جنسیت است.

نمایندگان پارلمانی فرانسه قرار است روز 11 ماه می ( 21 اردیبهشت ماه) این پوشش را که مورد استفاده برخی از زنان مسلمان است به بحث و بررسی قرار گیرد و راه را برای ممنوعیت پوشش صورت و پوشیدن برقع باز کند.

فرانسه دارای بزرگترین جمعیت مسلمان اروپا است اما تنها اقلیت بسیار کوچکی از این جامعه از روبنده و یا برقع استفاده می‌کنند.

جدا از جمعیت مسئله پوشش روبنده و برقع در سایر کشورهای اروپایی به همین نحو است به طوری که این نوع پوشش میان مسلمانان رواج ندارد و به راه انداختن این بحث و بررسی های گسترده درباره آن بی‌مورد است.

انتظار می رود که در ماه جاری میلادی بلژیک نخستین کشوری باشد که برقع را ممنوع می کند. قرار است نمایندگان پارلمانی این موضوع را بررسی کنند. کمیته عدالت و امور داخلی پارلمان بلژیک در اواخر ماه مارس این لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرده است.

اگر پوشیدن برقع و روبنده غیرقانونی شود نقض این قانون جریمه‌ای معادل 26 تا 40 یورو و یا حکم حبس تا هفت روز را به دنبال خواهد داشت.