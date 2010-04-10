18 ذخیره جدید معدنی در استان سمنان کشف شد

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با کشف این تعداد ذخائر بیش از 12 میلیون تن به حجم ذخائر معدنی استان سمنان افزوده شد .

وی زغال سنگ، گچ، نمک، انواع سنگ، مارن (ماده اولیه تولید سیمان) و آهک را از جمله این ذخائر عنوان کرد و افزود: برای انجام فعالیت های اکتشافی این معادن بالغ بر یک میلیارد و 664 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان افزود: در سال گذشته در این استان 24 معدن جدید نیز به بهره برداری رسید.

به گفته وی، حجم ذخائر قطعی این معادن 697 هزار تن و احتمالی بیش از 17 میلیون تن است که با حجم سرمایه گذاری بیش از 24 میلیارد ریال در نقاط مختلف استان سمنان به بهره برداری رسیده است .