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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

"جنگ داخلی آمریکا" به کتابفروشیهای ایران می آید

"جنگ داخلی آمریکا" عنوان کتابی به قلم جیمز آ.کوریک است که به زودی در ایران منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب   که با ترجمه فاطمه حسینی روزبهانی  و زیرمجموعه موضوع تاریخ منتشر می شود به جنگ داخلی آمریکا طی سالهای 1865-1861 می پردازد.

در این کتاب می خوانیم: جنگ داخلی آمریکا یکی از رویدادهای مهمی است که توجه آمریکاییها را به خود معطوف کرده است. جنگ داخلی آمریکا بزرگترین و خونبارترین جنگی است که تا به حال در نیمکره غربی به وقوع پیوسته است. جنگی در مقیاس استثنایی این جنگ با سلاحهای عصر صنعتی انجام شد که مصادف بود با تولید مسلسل، تفنگ خودکار، تفنگ دوربین دار و رزمناوهای زره پوش.

"جنگ داخلی آمریکا" از سری کتابهای "مجموعه تاریخ جهان" است که نشر ققنوس اقدام به ترجمه و انتشار آنها کرده است. چاپ نخست  این کتاب  در 166 صفحه به زودی منتشر خواهد شد.
 
 

کد مطلب 1060864

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