محمد ابراهیم فقیه‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که آزمایشگاه ژنتیک وابسته به جهاد دانشگاهی استان قم تا پایان امسال راه اندازی می‌شود، بیان داشت: اعتبار مورد نیاز برای ایجاد این آزمایشگاه حدود یک میلیارد تومان است که تمام آن از محل بودجه جهاد دانشگاهی تأمین می‌شود.



وی با اشاره به این که زیرساخت‌های مورد نیاز برای آغاز به کار این آزمایشگاه منحصر بفرد در استان قم در حال مهیا شدن است، افزود: با همیاری مسئولان و با نظر مساعدی که ریاست محترم جهاد دانشگاهی کشور نسبت به این موضوع دارند امیدواریم تا پایان سال با راه اندازی این آزمایشگاه خدمتی دیگر به مردم قم در زمینه‌های درمانی داشته باشیم.



فقیه‌زاده با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف خاطرنشان کرد: در راستای تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی استان قم همت و کار مضاعف را سرلوحه فعالیت‌های خود در سال جاری قرار داده است و به امید خداوند می‌کوشد تا با بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های خود و انجام رایزنی با مسئولان استانی طرح‌های خود را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

