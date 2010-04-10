بهره برداری از مرکز تخصصی دندانپزشکی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن علی غفاری به مناسبت هفته سلامت و با اشاره به تلاش شهرداری تهران برای تحقق شهر سالم خاطرنشان کرد: در مفهوم کلی شهر سالم، شهری است که فاقد هر گونه ناهنجاری باشد چه در خانه و چه در محیط بیرون از خانه و ما برای داشتن شهری سالم بدون شک باید بحث فرهنگسازی و ارتقای آن را در اولویت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال شهری سالم هستیم باید انسان را محور قرار دهیم و ارتباط او با دیگران که می تواند سلامتی جسمی و روحی او را تامین کند و تاثیر متقابل بر دیگران را در پی داشته باشد و همچنین ایجاد جامعه ایمن و جامعه ای که از استاندرادهای لازم برخوردار بوده و محیط زیستی پاک را فراهم کنیم.

غفاری با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته توسط شهرداری تهران به منظور ایجاد شهر سالم، خاطرنشان کرد: کم کردن نابرابریها بهداشتی یکی از اهداف ما بوده است، یعنی جنوب شهر و شمال شهر از امکانات سلامتی یکسانی برخوردار باشند. پیشگیری از بیمارها یکی دیگر از ملزومات ایجاد سلامتی است و همچنین امروز مشارکت بین بخشی در ایجاد سلامت در شهر بسیار ضروری است.

وی افزود: امروز شهرداری تهران 13 درمانگاه مجهز دارد که خدمات مناسب و تخصصی به پرسنل و شهروندان تهرانی ارائه می کنند و بزودی نیز در منطقه 15 شهرداری تهران در منطقه خاوران یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی پیشرفته دندانپزشکی را به افتتاح می رسانیم که در شمال شهر نیز نظیر ندارد. این مرکز بهداشتی درمانی حدود 30 یونیت دارد و دستگاههای الکترونیکی آن نیز خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به راه اندازی سیستم مدیریت HSE در شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این سیستم قصد دارد با در نظرگرفتن بهداشت، ایمنی و محیط زیست مشکلات کلانشهر تهران را برطرف کند. همچنین در شرکت شهر سالم وظیفه دیگری که نظارت بر فعالیت سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران که با سلامتی و بهداشت شهر سر و کار دارند، دنبال می شود.