75 درصد تخم مرغ تولیدی گلستان صادر می شود

قدرت مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان از تولید بیش از 22.5 تن تخم مرغ در سال گذشته در استان خبر داد.



وی گفت : ارزش ریالی این تولیدات 27 میلیارد تومان است و این میزان تولید نسبت به سال قبل آن شش درصد رشد نشان می دهد .

این مسئول تعداد واحدهای فعال مرغ تخمگذار را در استان 13 واحد اعلام کرد و گفت: شش واحد نیز از این نوع واحدها در دست احداث هستند که با بهره برداری از آنها، میزان تولید تخم مرغ در استان افزایش خواهد یافت.

مدیر امور طیور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان اعلام کرد: در سال گذشته 85 هزار تن گوشت مرغ به ارزش ریالی 220 میلیارد تومان در مرغداری های استان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

این مسئول تعداد واحدهای مرغداری گوشتی را در استان 780 واحد اعلام کرد و گفت: حدود چهار هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.