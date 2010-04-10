نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه سمنان اواخر فروردین اعلام می شود

حسن محب الشاهدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نتایج قطعی این آزمون نیز احتمالا در شهریور ماه سال آینده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از سیاست های مورد تاکید دانشگاه سمنان گفت: در حال حاضر دانشگاه سمنان در 20 رشته و گرایش 115 دانشجوی دکتری دارد.
وی تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان را نیز 55 رشته عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از یک هزار و 700 دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.
مدیر آموزش دانشگاه سمنان یاد آور شد: در آزمون دکتری دانشگاه سمنان 166 داوطلب در 11 رشته و گرایش دکتری شرکت داشتند.
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