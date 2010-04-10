نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه سمنان اواخر فروردین اعلام می شود

حسن محب الشاهدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نتایج قطعی این آزمون نیز احتمالا در شهریور ماه سال آینده اعلام خواهد شد .

وی با اشاره به توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از سیاست های مورد تاکید دانشگاه سمنان گفت: در حال حاضر دانشگاه سمنان در 20 رشته و گرایش 115 دانشجوی دکتری دارد .

وی تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان را نیز 55 رشته عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از یک هزار و 700 دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند .

مدیر آموزش دانشگاه سمنان یاد آور شد: در آزمون دکتری دانشگاه سمنان 166 داوطلب در 11 رشته و گرایش دکتری شرکت داشتند.