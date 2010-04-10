وزیر علوم درباره بی عدالتی در آموزش عالی پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری در خصوص سئوال خود از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در شرایطی که در برخی از استان ها سرانه دانشجو به ازای هر 100 نفر نزدیک به 40 نفر است در برخی دیگر از استان ها این نسبت به گونه ای است که به ازای هر هزار نفر فقط 5 دانشجوی دولتی تحصیل می کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: این امر باعث شده که متاسفانه ما شاخص عادلانه‌ای را در سطح آموزش عالی نداشته باشیم به گونه ای که در برخی مناطق بدون توجه به ظرفیت ها و توانمندی های آن مناطق و بدون اینکه امکانات و ظرفیت ها

فراهم شود، رشد کمی دانشجو داریم.

وی تاکید کرد: این تفاوت ها و تبعیض ها زمینه ای شد که سئوالی را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کنیم و انتظار داشته باشیم که این وزارتخانه برای رفع این تبعیض ها و پرداخت شاخص اعتبارات، برنامه ریزی کند.

قادری با یادآوری اینکه این اعتبارات باید براساس سرانه دانشجو توزیع شود، گفت: متاسفانه در برخی از استان ها به دلیل ظرفیت های زیادی که ایجاد شده شانس قبولی افزایش یافته و برعکس در برخی استان ها به علت پایین بودن ظرفیت ها، شانس قبولی دانشجویان نیز کاهش یافته است که در این زمینه نیز وزارت علوم باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه آموزش و دسترسی به فرصت های آموزشی زمینه برای فرصت های کاری و شغلی را فراهم می کند، اضافه کرد: اگر بی عدالتی ها در زمینه فرصت های آموزشی برطرف نشود قطعا موجب بی عدالتی های شغلی و درآمدی خواهد شد.