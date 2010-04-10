فیلمبرداری "مرگ کسب و کار من نیست" به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" به کارگردانی امیر ثقفی به تازگی در شمال کشور به اتمام رسیده است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امیر ثقفی، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح گریم: محسن دارسنج، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بابک عطا، مدیر تولید: علیرضا احمدی‌کیا، عکاس: احمد محمدی.

از بازیگران این فیلم می توان به : پژمان بازغی، امیر آقایی، ماه چهره خلیلی، کامران ثقفی، اکبر سنگی، رامین راستاد، مریم بوبان اشاره کرد. در خلاصه داستان این کار امده است: سه سارق به قصد سرقت، عازم مقصدی می‌شوند و هر کدام، به سرنوشتی محتوم گرفتار می‌شوند.

همچنین فیلم سینمایی "پایان دوم" که فیلمبرداری آن از اوایل بهمن‌ماه توسط محمود کلاری آغاز شده بود، مراحل پایانی تدوین فیلم را توسط یعقوب غفاری سپری می‌کند. در این فیلم آنا نعمتی، دانیال عبادی، زیبا بروفه، یعقوب غفاری، مهدی فقیه و... بازی می کنند.



از عوامل تولدی "پایان دوم" می توان به : کارگردان و تدوینگر: یعقوب غفاری، نویسندگان فیلمنامه: سعید آلبو عبادی، یعقوب غفاری، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، صدابردار: سیامک نیازی، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح چهره‌پردازی: عبدا.. اسکندری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: کامبیز دارایی، آهنگساز: بهنام ابطحی و تهیه کننده محسن علی اکبری و علی غفاری

در خلاصه داستان این فیلم آمده :خلاصه داستان: هیچ چیز و هیچ‌کس جای خودش نیست، آدمی پدیده‌ای است که هیچ‌گاه نمی‌شود فهمیدش، وقتی حتی برای فهمیدن خودت هم سردرگم می‌شوی دیگر روانکاو و روانشناس جواب این سردرگمی‌ات را نمی‌دهد و دردآورتر آن که می‌دانی تنها خودت هستی که باید دست خودت را بگیری و بلندشوی.

این دو فیلم از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند.