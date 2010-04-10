فیلمبرداری "مرگ کسب و کار من نیست" به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" به کارگردانی امیر ثقفی به تازگی در شمال کشور به اتمام رسیده است.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امیر ثقفی، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح گریم: محسن دارسنج، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: بابک عطا، مدیر تولید: علیرضا احمدیکیا، عکاس: احمد محمدی.
از بازیگران این فیلم می توان به : پژمان بازغی، امیر آقایی، ماه چهره خلیلی، کامران ثقفی، اکبر سنگی، رامین راستاد، مریم بوبان اشاره کرد. در خلاصه داستان این کار امده است: سه سارق به قصد سرقت، عازم مقصدی میشوند و هر کدام، به سرنوشتی محتوم گرفتار میشوند.
از عوامل تولدی "پایان دوم" می توان به : کارگردان و تدوینگر: یعقوب غفاری، نویسندگان فیلمنامه: سعید آلبو عبادی، یعقوب غفاری، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، صدابردار: سیامک نیازی، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح چهرهپردازی: عبدا.. اسکندری دستیار اول کارگردان و برنامهریز: کامبیز دارایی، آهنگساز: بهنام ابطحی و تهیه کننده محسن علی اکبری و علی غفاری
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