بابک محمدی دراین باره به خبرنگار مهر گفت : تصویربرداری فیلم تلویزیونی" سواران رشید" که نویسندگی وکارگردانی آن را برعهده دارم به زودی آغاز می شود. این فیلم ‌تلویزیونی محصول سیما فیلم وتهیه کننده آن نیز محمد‌صادق آذین است.

وی افزود: "سواران رشید" در شهر ایلام تصویربرداری می‌شود و زمان آن مربوط به اواخر دهه 50 واوائل 60 است. امیدوارم بتوانم به زودی تصویربرداری این فیلم تلویزیونی را آغاز کنم.

محمدی نمایش کمدی تراژدی "مادام پی پی" با بازی مریم سعادت را آذر ودی 88 در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه داشت. همچنین فیلم تلویزیونی"گنج پنهان" نیز به کارگردانی محمدی و بازی رضا کیانیان، مریم سعادت وسعید پیردوست بهمن گذشته از شبکه دو سیما پخش شد.