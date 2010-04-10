330 تن گوشت قرمز و سفید در خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی ظهر شنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی به فعالیت ستاد تنظیم بازار استان در جهت کنترل قیمت کالاها طی ایام نوروز اشاره کرد و گفت: حدود 250 تن مرغ منجمد با قیمت دو هزار و 900 تومان در ایام نوروز در استان عرضه شد که هم اکنون نیز با همین قیمت در سطح بازار های استان توزیع می شود.

وی از توزیع 700 تن میوه طرح تنظیم بازار نیز در ایام نوروز امسال در استان خبر داد و گفت: رقابت بخش خصوص نیز نقش بسزایی در کاهش قیمت میوه در استان داشت.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عرضه 80 تن گوشت قرمز منجمد در بازار استان افزود: ستاد تنظیم بازار استان باید با برنامه ریزی های لازم را داشته باشد تا قیمت کالاهای مصرفی مردم در طول سال نیز بر اساس عرضه و تقاضا باشد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه تصریح کرد: در ایام نوروز امسال سه میلیون و700 هزار نفر سفر در استان انجام شده است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مهدی عارف پور با اشاره به اینکه 286 هزار نفر از مسافرین نوروزی امسال از خدمات در هتل ها، مهمانپذیر ها، کمپ ها و سایر مراکز اقامتی استان بهره مند شده اند، بیان داشت: آمار بازدید کنندگان از اماکن تاریخی و ساحتی استان نیز امسال 30 درصد افزایش داشته است.



وی از جابجایی 100 هزار و 517 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان در ایام نوروز امسال خبر داد و گفت: بیشترین سفر انجام شده در این مدت مربوط به 14 فروردین ماه و کمترین رقم در روز یکم فروردین بوده است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی ضرورت افزایش کیوسک های خدمات رسان، عرضه خدمات دیجیتالی به مسافرین و آموزش برای افراد مرتبط با ستاد تسهیلات سفرها را از جمله برنامه هایی دانست که باید در دستور کار مدیران برای سالهای آتی قرار گیرد.