تقدیر مجلس از امداد نوروزی خودروسازان

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نامه که به امضای روسا و نواب رییس کمیسیون های صنایع و معادن، حقوقی و قضایی، اقتصادی، اصل 44، انرژی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است، از خدمات امدادرسانی گروه سایپا به هموطنان بخصوص خودروهایی غیر از محصولات سایپا تقدیر شد.

در این نامه آمده است: با کمال مسرت، مراتب تشکر و قدردانی خود را به پاس زحمات بی شائبه عزیزان و دست اندرکاران آن مجموعه در جهت خدمت و امداد رسانی به ملت شریف و نجیب ایران، در ایام نوروز سال 89 که نشانگر حسن تدبیر شما و مدیران و کارکنان و امدادگران صدیق گروه خودروسازی سایپا بوده را اعلام می نماییم.

امید است با استعانت از ایزد منان در حصول اهداف و رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه سند چشم انداز، برنامه ها و خط مشی صنعت کشور در عرصه تولید و توسعه و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در سال همت مضاعف و کار مضاعف پیروز باشید.

بر اساس این گزارش، در پی نام گذاری سال 89 از سوی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا به نام سال تحول در خدمات پس از فروش، امداد خودروی سایپا در ایام نوروز با استقرار 1414 پایگاه ثابت و سیار شامل 605 دستگاه خودروی امدادی، 840 امدادگر، 803 نمایندگی مجاز سایپا و زامیاد به صورت کشیک شبانه روزی بیش از 38 هزار کیلومتر از محورهای مهم کشور را تحت پوشش خدمات امدادی قرار داد.

همچنین به رغم رشد تولید خودرو در سال گذشته و افزایش 21 درصدی آمار مسافران نوروزی، میزان ارائه خدمات امدادی گروه سایپا بدلیل اصلاح فرهنگ رانندگی و همکاری مسافران، افزایش کیفیت خودروهای تولید گروه سایپا و اجرای به موقع و موفقیت آمیز طرح بازدید قبل از سفر، با کاهش مواجه بوده است.

با توجه به افزایش مسافران راهیان نور به مناطق دفاع مقدس، امداد گروه خودروسازی سایپا خدمات ویژه ای برای این دسته از زائران تدارک دیده بود که سطح رضایتمندی بالای آنان را بدنبال داشت.