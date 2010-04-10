320 بیمار صعب العلاج نیازمند در استان سمنان شناسایی شدند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: عمده ترین مشکل مددجویان کمیته امداد استان سمنان بالا بودن هزینه درمان بیماران سرطانی و صعب العلاج است.

وی با بیان اینکه تاکنون 321 بیمار صعب العلاج نیازمند در سمنان شناسایی شده اند، گفت: این بیماران علاوه بر هزینه درمانی، ماهانه مبلغی معادل 400 میلیون ریال به عنوان بیمه پایه برای ادامه درمان نیاز دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: هزینه درمانی این بیماران ماهانه از دو تا 50 میلیون ریال متغیر است.

انتظاری ادامه داد: در این خصوص این نهاد با مشارکت خیران و نیکوکاران طرح "شفا" را به اجرا درآورده است تا بتواند نسبت به حامییابی برای بیماران صعب العلاج اقدام کند.