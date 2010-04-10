طرحهای تعرفه جدید وایمکس ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این، طرحهای تعرفه وایمکس ایرانسل برای سرعتهای 128، 256 و 512 کیلوبیت بر ثانیه در دو نوع "طرح تعرفه پایه" با ترافیک رایگان مشخص و "طرح تعرفه نامحدود" عرضه شده بود و اکنون "طرح تعرفه پیشرفته" با حجم ترافیک رایگان بیشتر نیز به مشترکان و متقاضیان عرضه می‌شود.

هزینه آبونمان ماهیانه سرویس وایمکس ایرانسل با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه با طرح تعرفه "پیشرفته" به همراه 12 گیگابایت ترافیک رایگان ماهیانه 30 هزار تومان و اشتراک این سرویس با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه و با طرح تعرفه پیشرفته به همراه 20 گیگابیت ترافیک رایگان 45 هزار تومان است.

همچنین استفاده از وایمکس ایرانسل با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه و با طرح تعرفه پیشرفته به همراه 45 گیگابایت ترافیک رایگان 80 هزار تومان در ماه هزینه خواهد داشت.

از سوی دیگر تمامی کاربرانی که از تاریخ 21 فروردین تا 31 خردادماه 89 نسبت به اشتراک سرویس وایمکس ایرانسل اقدام کنند، می توانند از 10 درصد تخفیف در هزینه اشتراک ماهیانه دوره آتی سرویس خود بهره‌مند شوند.

10 درصد تخفیف مذکور در حساب وایمکس کاربر ذخیره شده و از هزینه اشتراک ماه بعدی کاربران اعتباری کسر شده و یا در قبض دوره بعد کاربران دائمی منظور می‌شود. همچنین کاربران وایمکس ایرانسل می‌توانند از مبلغ تخفیف مذکور برای خرید بسته افزایشی استفاده کنند.

براساس این گزارش، در حال حاضر خدمات وایمکس ایرانسل با پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه تا دو مگابیت بر ثانیه بر اساس درخواست در 10 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، مشهد مقدس، شهریار، شهر قدس و خمینی شهر عرضه می‌شود.