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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

سالانه چهار میلیون تن زغال سنگ در کشور استخراج می شود

سالانه چهار میلیون تن زغال سنگ در کشور استخراج می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی کشور گفت: سالانه بیش از چهار میلیون تن زغال سنگ از معادن کشور تولید و استخراج می شود.

حسن پلارک با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه زغال سنگ و سنگ آهن را از مهمترین تولیدات مواد معدنی در کشور برشمرد و افزود: با این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز واحدهای صنعتی کشور بخش قابل توجهی از آن به بازارهای مصرف دنیا صادر می شود.

وی با بیان اینکه سالانه در کشور 17 میلیون تن  فولاد نیز تولید می شود، بیان داشت: این میزان نسبت به پنج سال قبل بیش از دو برابر افزایش دارد. 

پلارک با بیان اینکه افزایش چشمگیر تولید فولاد در کشور حاصل یک جهش بزرگ است، اظهار داشت: در ابتدای دولت نهم میزان تولید فولاد در کشور کمتر از هشت میلیون تن بود که در حال حاضر این میزان به 17 میلیون تن رسیده است.

وی با اشاره به راه اندازی کارخانه گندله سازی پنج میلیون تنی در گلگهر سیرجان در هفته گذشته یادآور شد: با راه اندازی این کارخانه تولید گندله سازی در کشور دو برابر شده است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور با بیان اینکه  با بهره برداری از این کارخانه ها پنج میلیون تن گندله به ظرفیت گندله در کشور افزوده می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون دو کارخانه گندله سازی در کشور در حال ساخت است که تا دو سال آینده آماده بهره برداری می شود.

کد مطلب 1060883

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