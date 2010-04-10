کیفیت خدمات دهی رستورانهای جاده چالوس افزایش یافته است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حدود 86 رستوران و قهوه خانه در بخش آسارا به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می دهند و باید کیفیت خدمات دهی آنها مطلوب باشد تا رضایت مشتریان جلب شود و سلامتی آنها به خطر نیفتد.

وی ادامه داد: هراز چند گاهی از برخی از رستورانها و قهوه خانه های جاده چالوس شکایتهایی می شود اما به تازگی میزان این شکایتها کاهش یافته که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول بیان کرد: یکی از دلایل این امر را باید در افزایش کیفیت خدماتی دهی از سوی اینگونه مراکز خدماتی جستجو کرد ضمن اینکه اهمیت ارتقای این کیفیت اهمیت فراوانی دارد زیر همواره گردشگران زیادی از جاده چالوس می گذرند و برای خوردن غذا به رستورانها و قهوه خانه های جاده مراجعه می کنند.

باقری افزود: البته لازم است مراکز خدماتی جاده چالوس همواره کیفیت خدمات دهی خود را ارتقا دهند و این امر فقط مختص ایام نوروز و سایر تعطیلات نباشد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سطح بهداشت رستورانها و قهوه خانه های جاده همواره مورد نیاز است و باید به این بهترین نحو تحقق یابد تا سلامتی مشتریان دچار مشکل نشود و آنها در نتیجه مصرف غذاهای رستورانها بیمار نشوند.

این مسئول در خصوص تعداد هتلهای بخش آسارا نیز یادآور شد: در این متطقه سه مرکز اقماتی برپا است که عبارتند از مراکز اقامتی "گچسر"، "گاجره" و "دیزین".