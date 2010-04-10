به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بخارست از بیستم تا بیست و پنجم آوریل (31 فروردین تا 5 اردیبهشت)در پایتخت رومانی برگزار می شود.



"پرتره یک جنگجو در قالب مردی جوان"محصول کشور میزبان یکی از فیلم های حاضر در بخش مسابقه جشنواره است.این فیلم نخستین تجربه کارگردانی کنستانتین پوپسکو به شمار می رود که داستان گروهی از جوانان رومانیایی را روایت می کند که حد فاصل سال های 1944 تا 1957 در جنگل ها و کوهستان های این کشور علیه رژیم کمونیستی حاکم جنگیده اند.این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم برلین به نمایش در آمد.



"کاروان سینما" ساخته تیتوس مونته آن دیگر فیلم حاضر در بخش مسابقه است که به دوران ورود سینما به کشور رومانی اشاره می‌کند.این فیلم نیز سال گذشته جشنواره پوسان کره جنوبی را افتتاح کرد.



دو فیلم ستایش شده سینمای انگلستان یعنی "در چرخه" ساخته آرماندو ایانوچی نامزد جایزه اسکار فیلمنامه نویسی و " هامپ دی" ساخته لین شلتن برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم در بخش مسابقه جشنواره بخارست حضور دارند.



فیلم استرالیایی "سامسون و دلیله" ساخته وارویک تورنتن برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره کن ، "گیگانته " ساخته آدرین بینیز برنده دو جایزه از جشنواره برلین و " بدشانس ها" اثر فلیکس ون گرونینگن دیگر فیلم های بخش رقابتی جشنواره را تشکیل می دهند.



جشنواره بخارست پس از ترانسیلوانیا دومین جشنواره معتبر رومانی محسوب می شود.جوایز بهترین فیلم ، بهترین کارگردان ، بهترین فیلمنامه ، فیلمبرداری و فیلم کوتاه جشنواره روز 25 آوریل در مراسم اختتامیه اهدا می شود.